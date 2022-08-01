Диетолог Лиза Янг рассказала, как сыр влияет на похудение

Сыр – одна из самых популярных закусок, а также обязательный ингредиент множества блюд. Но он оказывает влияние на вес человека.

Без сыра сложно себе представить пиццу, его добавляют в омлеты, пасты и салаты, делают с ним бутерброды. Существует огромное количество разновидностей этого продукта.

С точки зрения воздействия на организм у сыра есть положительные и отрицательные качества, тоже же касается и влияния на талию.

Диетолог и автор нескольких книг о похудении Лиза Янг говорит, что многое зависит от вида сыра и от того, как именно он включается в рацион.

Сыр является источником белка и может помочь в похудении. Белковая пища надолго сохраняет чувство сытости, но лучше выбирать сорта низкой жирности.

Белок переваривается дольше, чем углеводы. Это позволяет избежать нежелательных перекусов в течение дня и переедания во время следующего приема пищи.

Но слишком большое количество сыра может привести к увеличению веса. Большие порции способствуют накоплению калорий, поэтому употреблять продукт нужно с ограничениями.

Оптимальное количество – два ломтика в день. Здесь учитывается весь сыр, в том числе тот, добавляется в различные блюда и в  бутерброды. При употреблении других продуктов, богатых белком, от сыра лучше отказаться.

Опубликовано: Светлана Репина

 

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