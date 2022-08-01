Вайкуле рассказала об отношении к русским в Латвии

Латвийская певица Лайма Вайкуле поведала о том, как относятся к русским в её родной стране.

Латвийская исполнительница Лайма Вайкуле, широко известная в СССР и России, давая интервью журналистке Ирине Шихман, дала понять, на какое отношение могут рассчитывать россияне в её родной Прибалтике.

Певица утверждает, что и раньше бытовало мнение о том, что будто бы русских не любят в Латвии. Звезда эстрады заверяет, что ничего с правдой данное утверждение не имеет.

Вайкуле говорила об этом 3 года назад, будучи гостьей шоу "А поговорить?".

К ним относятся абсолютно хорошо. Одинаково, как латышам. Я в этом уверена. Не знаю, откуда это взяли, что к русским плохо относятся.

Не так давно сообщался, что у знаменитости из Латвии случился рецидив онкологического заболевания. Не взирая на недуг, Вайкуле продолжает выступать.

Рак диагностирован у артистки в первый раз еще в 90-х годах. Лечение привело к ремиссии. Близкое окружение певицы утверждает, что болезнь вернулась.

В 90-е прибалтийскую исполнительницу спасли американские врачи. В то время в США Вайкуле вынуждена была летать каждый год:

У Лаймы рецидив. Она только вернулась из Америки, там как раз планово проверялась, и врачи заметили, что недуг вернулся. Сейчас Лайма уже дома, в Латвии. Рядом с ней муж Андрей, он ее очень поддерживает.

Знаменитость не желает обсуждать своё состояние, говоря, что "сейчас неприлично говорить о своих проблемах".