Российские войска уничтожили 2 американских РСЗО HIMARS в Харькове
Вооруженные силы России подбили две американских реактивных установки HIMARS
На утреннем брифинге Министерства обороны Российской Федерации сообщили о ситуации на территории Украины.
Из сообщения следует, что Вооруженные силы Российской Федерации в ходе специальной операции нанесли удары по одному из заводов в Харькове.
Были уничтожены две поставленные Соединенными Штатами реактивных систем залпового огня HIMARS.
Также этим ударом были убиты 53 военнослужащих украинской армии и иностранных наемника ВСУ.
"ВС РФ уничтожили две американские пусковые установки HIMARS и 53 националиста и иностранных наемника ударом по заводу в Харькове", - передает ТАСС заявление Минобороны.
Опубликовано: Николай Скира
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Полковник США Макгрегор обвинил Пентагон в афере с выделенными Украине деньгами
Брежнева заговорила на фоне информации о расставании с Меладзе
На границе Сербии и Косова начались бои
Глаза в глаза: эксперты дали советы, что делать в случае нападения акулы
Кречмер раскрыл «горькую правду» о значении российского газа для Германии