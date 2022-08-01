Российские войска уничтожили 2 американских РСЗО HIMARS в Харькове

Вооруженные силы России подбили две американских реактивных установки HIMARS

На утреннем брифинге Министерства обороны Российской Федерации сообщили о ситуации на территории Украины.

Из сообщения следует, что Вооруженные силы Российской Федерации в ходе специальной операции нанесли удары по одному из заводов в Харькове.

Были уничтожены две поставленные Соединенными Штатами реактивных систем залпового огня HIMARS.

Также этим ударом были убиты 53 военнослужащих украинской армии и иностранных наемника ВСУ.

"ВС РФ уничтожили две американские пусковые установки HIMARS и 53 националиста и иностранных наемника ударом по заводу в Харькове", - передает ТАСС заявление Минобороны.

Опубликовано: Николай Скира

 

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