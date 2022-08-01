Жерар Пике хочет получать от Шакиры 400 тысяч евро в год после развода

Именно столько стоит согласие бывшего гражданского мужа певицы на выезд их общих детей в США. Защитник "Барселоны" также потребовал от Шакиры оплату авиаперелетов из Испании в США.

Не так давно Шакира рассталась со своим гражданским мужем из-за его постоянных измен. Певица тяжело переживала этот момент и даже попала в больницу с нервным срывом.

Отношения пара не оформляла официально, при этом в гражданском браке у них появилось двое общих детей.

Теперь экс-супруг Шакиры требует от нее ежегодное содержание размером в 400 тысяч евро плюс оплату пяти ежегодных авиаперелетов из Испании в США и обратно первым классом.

Это обязательное условие для того, чтобы певица смогла забрать детей и жить с ними в Майами.