Российские хакеры Killnet заявили о начале атак на американскую компанию «Lockheed Martin»

Группа российских хакеров Killnet заявили о начале кибератак на американскую оборонную компанию «Lockheed Martin».

В понедельник, 1 августа 2022 года, российская хакерская группировка Killnet в своём Telegram-канале сообщила о старте кибератак американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin.

Основатель хакерской группы KillMilk уточнил, что данная акция Killnet связана с личной позицией участников группировки, которые выступают против торговли смертью, которую осуществляет американская оборонная компания, производящая и продающая оружие.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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