Киодо: Пэлоси планирует приехать в Тайвань 2 августа

Азиатская газета Киодо рассказала, что Пэлоси прибудет на берега Тайваня уже 2 августа, что в значительной степени беспокоит китайские власти.

Самый скандальный и неожиданный визит представителя палаты Конгресса США наступит уже завтра - с таким сообщением пестрят заголовки азиатских газет.

Такой приезд совершенно не жду в Китае и он все также продолжает беспокоить власти. По экстренному собранию палаты КНР было во всеуслышание объявлено, что нужно немедленно принять все возможное, чтобы не допустить данного визита. Возможно американские власти просто блефуют, но об этом можно узнать лишь 2 августа.

3 августа по словам Нэнси Пелоси будет планироваться встреча с руководителями острова Цаем Инвэнем и другими политикам. После этого спикер покинет остров и направится дальше на другие визиты.

Интересен тот факт, что исходят из рабочего списка поездок Нэнси Пэлоси совершенно не числится Тайвань. Сейчас в ее планах посетить такие страны как Японию, Южную Корею, Сингапур, Малайзию.

От такой незапланированной поездки китайские власти совершенно не в восторге, и держат полную боевую готовность, чтобы не допускать таких встреч.

Ранее было указано то, что китайские власти же несколько раз предупредили США, чтобы они не нарывались и если они все-таки направятся в Тайвань, то будут «серьезные последствия». СМИ КНР уже пишет о том, что власти готовы к тому, чтобы перехватить самолет американской чиновницей.