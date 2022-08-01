Кошмал рада тому, что Добронравова не будет в продолжении "Сватов"

"Экранная внучка" Фёдора Добронравова(Ивана Будько) Анна Кошмал обрадовалась тому, что актёр не будет сниматься в восьмой части народного сериала.

Народный артист Российской Федерации Федор Добронравов не порадует зрителей своей игрой в восьмом сезоне любимого в народе сериала "Сваты". Блогер Алена Жужа поведала, как эту новость восприняла коллега 60-летнего актера по картине - украинская актриса Анна Кошмал.

Исполнительница роли Жени Ковалевой в 5-ой, 6-ой и 7-ой частях сериала, по словам блогера, очень обрадовалась по поводу того, что ее "дедушка" не появится в новом сезоне многосерийной картины.

Зато эта весть расстроила поклонников "Сватов". Фанаты не могут себе представить кого-то другого в роли Ивана Будько. Предполагается, что создатели сериала и вовсе уберут этого персонажа, придумав трагическую историю, как это уже было сделано с другим "сватом" Юрием Анатольевичем (актёр - Анатолий Васильев), который неожиданно умер.

Сама Анна Кошмал также не будет сниматься в продолжении "Сватов". Причина этому - политическая позиция актрисы из Украины. Не будет в новой части и Александра Феликстова, исполнившего роль Сан Саныча, и Марины Сердешнюк (Катя Беркович), и Евгения Капорина (Лёха). Эти артисты тоже как Кошмал резко осудили спецоперацию РФ в Украине.