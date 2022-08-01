Кошмал рада тому, что Добронравова не будет в продолжении "Сватов"
"Экранная внучка" Фёдора Добронравова(Ивана Будько) Анна Кошмал обрадовалась тому, что актёр не будет сниматься в восьмой части народного сериала.
Народный артист Российской Федерации Федор Добронравов не порадует зрителей своей игрой в восьмом сезоне любимого в народе сериала "Сваты". Блогер Алена Жужа поведала, как эту новость восприняла коллега 60-летнего актера по картине - украинская актриса Анна Кошмал.
Исполнительница роли Жени Ковалевой в 5-ой, 6-ой и 7-ой частях сериала, по словам блогера, очень обрадовалась по поводу того, что ее "дедушка" не появится в новом сезоне многосерийной картины.
Зато эта весть расстроила поклонников "Сватов". Фанаты не могут себе представить кого-то другого в роли Ивана Будько. Предполагается, что создатели сериала и вовсе уберут этого персонажа, придумав трагическую историю, как это уже было сделано с другим "сватом" Юрием Анатольевичем (актёр - Анатолий Васильев), который неожиданно умер.
Сама Анна Кошмал также не будет сниматься в продолжении "Сватов". Причина этому - политическая позиция актрисы из Украины. Не будет в новой части и Александра Феликстова, исполнившего роль Сан Саныча, и Марины Сердешнюк (Катя Беркович), и Евгения Капорина (Лёха). Эти артисты тоже как Кошмал резко осудили спецоперацию РФ в Украине.
Опубликовано: Наталья Гончарова
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Полковник США Макгрегор обвинил Пентагон в афере с выделенными Украине деньгами
На панихиде по Шатунову произошел неприятный инцидент
На границе Сербии и Косова начались бои
Брежнева заговорила на фоне информации о расставании с Меладзе
Кречмер раскрыл «горькую правду» о значении российского газа для Германии