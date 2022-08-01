В Японии произошла утечка семи тонн радиоактивной воды на АЭС «Махима»

На японском острове Хонсю произошла утечка семи тонн радиоактивной воды на одной из старейших АЭС в Японии «Махима».

В понедельник, 1 августа 2022 года, японское новостное агентство Kyodo News заявило, что на атомной электростанции «Махима» произошла утечка семи тонн воды, содержащей радиоактивные вещества.

Сотрудники агентства утверждают, что утечка загрязнённой воды внутри третьего реактора АЭС, который находится в эксплуатации уже сорок лет, не представляет серьёзной угрозы для радиационной и экологической безопасности.