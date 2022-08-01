Глаза в глаза: эксперты дали советы, что делать в случае нападения акулы

Специалисты заявили, что морскому хищнику нужно смотреть прямо в глаза, и это не шутка.

Эксперты рассказали, как застраховать себя от встреч с акулами и спасти жизнь, если все-таки пришлось столкнуться с морской хищницей.

Прежде всего, советуют специалисты, нужно избегать купаний в глубоких каналах, которые отделяют береговую линию от песчаных отмелей. А еще - в тех местах, что предназначены для рыбалки.

Также надо обращать внимание на стаи мелких и средних рыб. Если они выпрыгивают из воды - значит, велика вероятность, что акула рядом и нужно держаться от этого места дальше.

Специалисты не советуют купаться в сумерках и на рассвете, заходить в воду в блестящих украшениях. Но, если все же такая встреча произошла, важно не барахтаться в воде, а пытаться смотреть ей прямо в глаза – по крайней мере, просто держаться к ней лицом.

«Акулы — хищники, нападающие из засады. Если человек поворачивается и смотрит на нее все время, пока та кружит вокруг, для нее это не так удобно, как незаметно подплыть сзади», — рассказал эксперт по акулам Ричард Пирс.