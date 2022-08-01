Брежнева заговорила на фоне информации о расставании с Меладзе

Популярная в России певица Вера Брежнева фактически перестала общаться с фанатами, особенно тогда, когда в сети появилась информация о её расставании с продюсером Константином Меладзе.

Известная исполнительница Вера Брежнева стала очень редко выходить на связь со своими фанатами на фоне слухов о разводе с продюсером Константином Меладзе. Но вдруг знаменитость решила прервать молчание.

Экс-солистка "ВИА Гра" вместе со своим семейством пребывает в Италии. Она фактически перестала публиковать снимки в соцсетях. 40-летняя певица утверждает, что в ее телефоне почти отсутствуют фотографии с ней.

Зашла в альбом, есть все: отчеты, скриншоты, муж, дети, собака, мама, семья, фото природы. Меня нет. За июль я нашла два фото. Все изменилось вокруг меня, продолжает меняться внутри.

Слухи о том, что чета Брежнева-Меладзе расстаётся появились в связи с тем, что Меладзе перевез в Италию детей от брака с Яной Сумм и её саму.

Экс-супруга Константина утверждает, что в Италии не находится, а приезжала туда только, чтобы забрать младшую дочь, которая гостила у отца. Общалась с бывшим мужем Сумм в течение 15 минут, отметив, что рядом с Меладзе Веры Брежневой не было.

Также есть информация и о том, что продюсера связывают романтические отношения с экс-солисткой "ВИА Гра" Эрикой Герцег.