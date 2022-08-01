В США разрабатывают новые водные беспилотники для борьбы с Китаем

США начали работу над новыми видами вооружений, чтобы идти в ногу с военным развитием Китая и продолжать сдерживать потенциальное вторжение на Тайвань.

Американские военные чиновники неоднократно подчеркивали, что они считают Китай основным «вызовом» для развития и взаимодействия. В связи с этим в США создают новые водные беспилотники.

Более мелкие дроны такого типа уже используются в водах Ближнего Востока. Летом четыре самых больших беспилотника, развернутых в настоящее время, примут участие в многонациональных военно-морских учениях в Тихом океане.

Беспилотники позволят военно-морскому флоту сохранить размер флота по сравнению с собственным растущим флотом Китая, поражая при этом три цели: дальность стрельбы, разведку и командование и управление.

Эта технология также поможет избежать дорогостоящих ошибок, которые произошли с традиционными кораблями в последние годы. 

На безэкипажные надводные корабли выделено 433  млн долларов в этом финансовом году. 

Наибольшее преимущество, которое обеспечивают дроны, — это возможность развертывания оружия в течение продолжительных периодов времени без каких-либо дополнительных действий.

Есть опасения, что технология пока не готова к масштабным инвестициям. Однако ВМС осознают, что это направление нуждается в доработке.

Опубликовано: Светлана Репина

 

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