Президент Болгарии объявил о роспуске парламента и назначил техническое правительство

В Болгарии президент страны объявил о роспуске парламента и назначении нового технического правительства.

В Болгарии президент объявил о роспуске парламента страны и назначении нового технического правительства государства. э

"Президент Болгарии распустил парламент и назначил вместо него техническое правительство", - сообщают "Известия".

Также он заявил, что второго октября пройдут новые досрочные парламентские выборы.

При этом за период 2021 года парламентские выборы проходили трижды из-за невозможности сформировать правительство.

"Также глава государства назначил досрочные парламентские выборы на 2 октября. В стране в 2021 году они проходили три раза из-за невозможности сформировать правительство по их итогам" - сообщает источник.