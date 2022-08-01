Президент Болгарии объявил о роспуске парламента и назначил техническое правительство
В Болгарии президент страны объявил о роспуске парламента и назначении нового технического правительства.
В Болгарии президент объявил о роспуске парламента страны и назначении нового технического правительства государства. э
"Президент Болгарии распустил парламент и назначил вместо него техническое правительство", - сообщают "Известия".
Также он заявил, что второго октября пройдут новые досрочные парламентские выборы.
При этом за период 2021 года парламентские выборы проходили трижды из-за невозможности сформировать правительство.
"Также глава государства назначил досрочные парламентские выборы на 2 октября. В стране в 2021 году они проходили три раза из-за невозможности сформировать правительство по их итогам" - сообщает источник.
Опубликовано: Николай Скира
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Полковник США Макгрегор обвинил Пентагон в афере с выделенными Украине деньгами
У Чубайса обнаружилась редкая болезнь, ее причины пока неизвестны
На границе Сербии и Косова начались бои
Диетолог Эми Гудсон объяснила, можно ли пить вино во время похудения
Кречмер раскрыл «горькую правду» о значении российского газа для Германии