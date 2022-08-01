CNN: 2 августа Нэнси Пелоси посетит Тайвань

Американский телевизионный канал CNN сообщает о том, что спикер Палаты Представителей США посетит Тайвань.

По данным телевизионного канала CNN, глава нижней палаты Конгресса Соединенных Штатов Америки Нэнси Пелоси завтра, 2 августа, посетит Тайвань.

"Пелоси может посетить Тайвань вопреки опасениям администрации Байдена, сообщает CNN", - передает информагентство ТАСС.

Также азиатское информационное агентство Nikkei, Соединенные Штаты выдвинули к Тайваню три авианосца.

Отмечается, что их задачей будет создание своеобразной буферной зоны для защиты спикера Палаты Представителей.

При этом в Китае в очередной раз предупредили о недопустимости визита Пелоси на Тайвань.