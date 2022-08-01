CNN: 2 августа Нэнси Пелоси посетит Тайвань
Американский телевизионный канал CNN сообщает о том, что спикер Палаты Представителей США посетит Тайвань.
По данным телевизионного канала CNN, глава нижней палаты Конгресса Соединенных Штатов Америки Нэнси Пелоси завтра, 2 августа, посетит Тайвань.
"Пелоси может посетить Тайвань вопреки опасениям администрации Байдена, сообщает CNN", - передает информагентство ТАСС.
Также азиатское информационное агентство Nikkei, Соединенные Штаты выдвинули к Тайваню три авианосца.
Отмечается, что их задачей будет создание своеобразной буферной зоны для защиты спикера Палаты Представителей.
При этом в Китае в очередной раз предупредили о недопустимости визита Пелоси на Тайвань.
Опубликовано: Николай Скира
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