Китайские истребители вылетели в сторону Тайваня, куда уже прибыли авианосцы США

Китай отправил в сторону Тайваня несколько своих истребителей. Они вошли в зону опознавания тайваньских ПВО.

Четыре китайских истребителя J-16 поднялись с авиационных баз и вылетели в сторону Тайваня.

Как сообщает российское информационное агентство РИА Новости, они уже вошли в зону опознавания тайваньских систем ПВО.

При этом стоит отметить, что в сторону Тайваня также движутся несколько американских авианосцев.

"4 китайских истребителя J-16 вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня, сообщает минобороны острова", - передает источник.

Отметим, что китайские истребители регулярно входят в зону действия ПВО Тайваня.

Опубликовано: Николай Скира

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 