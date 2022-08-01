Китайские истребители вылетели в сторону Тайваня, куда уже прибыли авианосцы США
Китай отправил в сторону Тайваня несколько своих истребителей. Они вошли в зону опознавания тайваньских ПВО.
Четыре китайских истребителя J-16 поднялись с авиационных баз и вылетели в сторону Тайваня.
Как сообщает российское информационное агентство РИА Новости, они уже вошли в зону опознавания тайваньских систем ПВО.
При этом стоит отметить, что в сторону Тайваня также движутся несколько американских авианосцев.
"4 китайских истребителя J-16 вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня, сообщает минобороны острова", - передает источник.
Отметим, что китайские истребители регулярно входят в зону действия ПВО Тайваня.
Опубликовано: Николай Скира
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