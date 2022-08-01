Байден ждёт от Путина возобновление работы между США и РФ по ядерному вопросу

Президент США Джо Байден надеется, что России возобновит работу по контролю над ядерным вооружением.

В понедельник, 1 августа 2022 года, президент Соединённых Штатов Джо Байден в своём пресс-релизе заявил о своих надеждах на возобновления совместной с Россией работы касательно контроля над ядерным оружием.

Помимо этого Байден утверждает, что кабинет Джо Байдена готов начать обсуждение нового двустороннего договора между США и РФ о взаимном сокращении арсенала, который заменит действующий на протяжении ещё четырёх лет СНВ-III.