Байден ждёт от Путина возобновление работы между США и РФ по ядерному вопросу
Президент США Джо Байден надеется, что России возобновит работу по контролю над ядерным вооружением.
В понедельник, 1 августа 2022 года, президент Соединённых Штатов Джо Байден в своём пресс-релизе заявил о своих надеждах на возобновления совместной с Россией работы касательно контроля над ядерным оружием.
Помимо этого Байден утверждает, что кабинет Джо Байдена готов начать обсуждение нового двустороннего договора между США и РФ о взаимном сокращении арсенала, который заменит действующий на протяжении ещё четырёх лет СНВ-III.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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