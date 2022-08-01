Посол Украины требует что Россия должна треть зарубежного имущества СССР

Посол от Украины, работающий в Великобритании Вадим Пристайко рассказал газете “Суспільне новини”, что потерпевшая страна требует от Москвы отдать хотя бы третью часть от зарубежной собственности.

Именно столько получила Россия, когда она взяла на себя все долговые обязательства Советского Союза.

“Мы настоятельно хотим, чтобы Россия отдала ровно все то, что располагается за границей. Это чужое. Под частью собственности подразумевается, помещения, которые располагаются на территории Великобритании и оформлены на Россию. По мнению украинского представителя данные постройки и помещения были незаконно оформлены. ”, – сказал дипломат.

Также он не отрицает, что данная собственность перешла во владение РФ уже после того, как были взяты все долговые обязательства.

Однако иных доказательств он не предоставил. “Украина согласилась с этим, но документы не ратифицировала”, – добавил Пристайко.

Еще в далеком 1993 году Россия взяла на себя обязательство выплатить все долговые обязательства бывшего Советского Союза. За это страна требовала передачу заграничных активов, чтобы все было равновесно. В этом случае нельзя Россию назвать виноватой, т.к. все соблюдено на законодательном уровне.

Что касается Украины, Путин указал, что она так и не выполнила никаких своих обязательств.