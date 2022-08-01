Сафронов встал на защиту Аллегровой после скандала с огромным гонораром, который певица запросила

Известный в России художник Никас Сафронов вступился за известную отечественную исполнительницу Ирину Аллегрову после скандала с её многомилиионным гонораром.

Художник Никас Сафронов стал защищать известную российскую певицу Ирину Аллегрову, которая позволила себе запросить 12 000 000 российских рублей за выступление на корпоративе, продолжительность которого составляет 50 минут.

Не все знаменитости "с пониманием" отнеслись к огромным запросам "угонщицы". А Сафронов уверен, что звезда отечественной сцены вправе требовать столько, сколько считает нужным.

Живописец вспоминает, что в начале карьеры именитая артистка трудилась, не покладая рук, вместо того, чтобы отдавать любовь и заботу своей семье.

Аллегрова, надо полагать, уже давно заработала себе возможность жить так, как она считает нужным. Сейчас ей, вероятно, хочется больше отдыхать и наслаждаться жизнью.

Чуть ранее сообщалось, что думает по этому поводу коллега Ирина Аллегровой по сцене, певец Александр Фадеев, выступающий под творческим псевдонимом Данко.

Музыкант назвал поведение "императрицы" "зашкваром".

Сколько? 12 млн? За эти деньги можно квартиру в Москве купить! Это просто зашквар.

Музыкант уверен, что в такое непростое для россиян время, запрашивать настолько баснословные деньги за выступление - верх неприличия.

Данко всё же надеется, что Аллегрова называла цену не в рублях, а в более слабой валюте. Артист уверен, что подобные запросы могут привести к тому, что певица будет без работы, так как никто не согласится платить ей 12 000 000 рублей за одно выступление.

Я тоже могу запросить за свое выступление хоть 15 миллионов, но это же не значит, что мне их кто-то даст.

Такое заключение сделал исполнитель, проанализировав ситуацию.