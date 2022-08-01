Эксперты подсказали, чем подкормить позднюю морковь, чтобы она стала слаще
Вариантов экологичного удобрения много: от хмеля и дрожжей до картофеля с сахаром.
Чтобы ускорить рост и улучшить вкус поздней моркови, в середине августа нужно подкормить культуру раствором дрожжей.
Для этого полкило свежих дрожжей развести в 5 л теплой воды. Затем развести из расчета поллитра состава на 10 л воды и обильно полить грядки.
Вместо раствора дрожжей можно приготовить закваску. Для этого 1 ст. сухих шишек хмеля залить 1,5 л кипятка, томить на малом огне час, процедить. Остудить, добавить по 2 ст.л. сахара и муки. После этого оставить в тепле на 2 часа.
Затем к этому составу добавить еще 2 натертые на крупной терке отварные картофелины. Накрыть полотенцем и держать в теплом месте сутки - для брожения.
Перед поливом 1 ст. такого концентрата развести в 10 л воды.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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