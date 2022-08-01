Диетолог Эми Гудсон объяснила, можно ли пить вино во время похудения

Бокал вина – это своеобразный ритуал, способ расслабиться после долгого дня. Но мнения о влиянии такого напитка на здоровье и похудение неоднозначны.

На самом деле вино оказывает и положительное, и негативное воздействие на организм. Многие утверждения по этому поводу и вовсе являются мифами.

Диетолог Эми Гудсон говорит, что один из таких мифов – несовместимость вина и похудения. По ее словам, такой напиток вполне можно включить в план по снижению веса.

Но при этом важно отслеживать калории, которые поступают в организм с вином. Алкоголь содержит 7 калорий на 1 г, в бокале вина около 100-120 калорий. Если следить за порциями, вино не помешает похудению.

Еще один миф – это высокое содержание сахара в вине. На самом деле некоторые сухие вина содержат меньше 1 г сахара. Даже в сладких сортах обычно 2-4 г сахара.

Небольшое количество вина полезно для организма, но увеличения потребления создает риски хронических заболеваний и дефицита питательных веществ.

Женщинам рекомендуется ограничиваться одной порцией в день, мужчинам – двумя, чтобы не создавать угрозы для здоровья.

Вино содержит полифенол с антиоксидантными функциями, который защищает кровеносные сосуды и сердца. Но это не единственный источник данного соединения. Оно присутствует еще в клубнике, фисташках и темном шоколаде.