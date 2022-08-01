У Чубайса обнаружилась редкая болезнь, ее причины пока неизвестны
67-летний Анатолий Чубайс, бывший советник Путина, госпитализирован 31 июля. Сообщается, что он находится в клинике в одной из стран Западной Европы, но само государство не называется.
Супруга Чубайса рассказала журналистке Ксении Собчак, что у него обнаружен синдром Гийена-Барре. Это редкое и серьезное заболевание, поражающее нервы.
По словам жены Чубайса, ему стало плохо, у него пропала чувствительность рук и ног. Данный симптом характерен для синдрома.
Чубайс был видной фигурой в Кремле с 1990-х годов, а совсем недавно он был международным посланником Путина по климату. Он ушел в отставку в марте, не называя причин.
У ученых пока нет точного ответа, что именно вызывает синдром Гийена-Барре у пациентов. Но считается, что такое состояние развивается на фоне инфекции дыхательных путей либо пищеварительной системы.
Чаще всего люди с этим заболеванием благополучно выздоравливают. Однако в некоторых тяжелых случаях возможен летальный исход.
Вместе с тем болезнь считается настолько опасной и заразной, что Чубайса осматривали врачи в костюмах химзащиты. Этой информацией поделилась Ксения Собчак.
Несколько месяцев назад симптомы неизвестного заболевания, вероятно, отравления, были обнаружены у российского олигарха Романа Абрамовича, который участвовал в российско-украинских переговорах.
Опубликовано: Светлана Репина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Полковник США Макгрегор обвинил Пентагон в афере с выделенными Украине деньгами
У Чубайса обнаружилась редкая болезнь, ее причины пока неизвестны
На границе Сербии и Косова начались бои
Диетолог Эми Гудсон объяснила, можно ли пить вино во время похудения
Кречмер раскрыл «горькую правду» о значении российского газа для Германии