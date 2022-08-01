Необычный десерт из чеснока: как приготовить чесночный мармелад
Этот овощ считается жгучим, но на самом деле он сладкий и на 20 % состоит из сахара.
Приготовить из него десерт можно в домашних условиях.
Чесночный мармелад имеет очень необычный вкус и внешний вид. Специалисты говорят, что в таком приготовленном чесноке гораздо больше пользы, чем в сыром.
Мармелад получают из чеснока путем длительного томления в мультиварке. Для начала нужно удалить с чесночных головок шелуху, но полностью удалять оболочку, доставать дольки и срезать хвостики не надо.
В таком виде чеснок предварительно хорошо высушивают, а затем чесночины укладывают в мультиварку, накрывают их крышкой и включают подогрев (приблизительно 60 градусов).
Чесночины прогревают в мультиварке в режиме подогрева примерно 15-20 дней - чем больше головки, тем длительнее этот процесс.
Иногда его готовят и в течение 60 дней. В специальном приборе под названием "медленноварка" процесс приготовления сокращается всего до 10 дней.
Вода не должна попадать на головки, поэтому при появлении конденсата чесночины в мультиварке нужно прикрыть салфеткой.
Получившийся сладкий чесночный мармелад можно использовать как приправу к мясным закускам, употреблять в пищу как отдельный десерт либо в сочетании с другими сладкими блюдами.
Опубликовано: Наталья Павлова
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