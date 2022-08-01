У Германии осталось всего три месяца, чтобы спастись от зимнего газового кризиса

У Германии мало времени, чтобы предотвратить нехватку энергии этой зимой, которая была бы беспрецедентной для развитой страны.

Большая часть Европы испытывает давление из-за того, что Россия ограничивает поставки природного газа, однако ни одна другая страна не подвергается такому риску, как крупнейшая экономика региона. Здесь почти половина домов использует газ для отопления.

Вице-канцлер и министр экономики Германии после обнародования плана по переносу повышения затрат с энергетических компаний на потребителей заявил, что страна сталкивается с огромными вызовами.

Россия, вероятно, будет поддерживать поставки жизненно важного газа в Европу на минимальном уровне, пока продолжается противостояние вокруг Украины. Это означает, что дефицит энергоносителя в регионе сохранится.

В Германии надвигаются нормирование и рецессия, и власти выразили обеспокоенность социальными волнениями, если нехватка энергии выйдет из-под контроля.

Страна не может рассчитывать на Францию, где неисправные ядерные реакторы усугубляют газовый кризис. Цены на электроэнергию в двух крупнейших экономиках Европы на прошлой неделе выросли до рекордных значений.

Министерство Хабека разрешило возродить законсервированные угольные электростанции в ущерб климатическим усилиям и рекомендует немцам установить эффективные душевые насадки и стирать одежду при более низких температурах.

А пока президентский дворец Германии в Берлине больше не освещается по ночам, город Ганновер отключает горячую воду в душевых своих бассейнов и спортзалов, а муниципалитеты по всей стране готовят обогревательные убежища, чтобы защитить людей от холода.