Доброе имя Пугачёвой поможет вернуть только развод с Галкиным

Известный российский журналист и блогер Вадим Манукян заявил, что вернуть себе репутацию Алла Пугачёва может только расставшись с Максимом Галкиным.

Журналист и блогер Вадим Манукян видит выход, как Примадонна может восстановить свою репутацию. Спасёт певицу в данной ситуации лишь официальное расставание с нынешним супругом Максимом Галкиным.

Блогер отметил, что с начала спецоперации на Донбассе юморист и ведущий наговорил слишком много того, чего не следовало, подставив не только себя, но и Аллу Борисовну. На протяжении всего этого времени артистка не озвучивала своё мнение по поводу политической ситуации вокруг Украины.

Радикально дистанцироваться от Галкина ей рано или поздно, вероятно, придется, если она захочет быть в России снова звездой номер один, а не бледной тенью самой себя образца 70-80-х годов прошлого века.

Напомним, что звёздное семейство с детьми покинуло родину вскоре после запуска спецоперации, на несколько месяцев обосновавшись в Израиле. Потом чета Пугачёва-Галкин переехала в Латвию. Была информация, что "между странами", Примадонна заезжала в Москву.

В израильском государстве Галкин успел поработать и заработать, выступая с концертами по городам чужой страны. Здесь артисты общались со своими коллегами - лидером "Машины времени" Андреем Макаревичем, членом группы "Аквариум" Борисом Гребенщиковым.

В Юрмале знаменитости не забывали общаться с давней подругой Аллы Борисовны Лаймой Вайкуле.

После появилась информация о том, что Пугачёва и Галкин собираются переезжать на ПМЖ в США.