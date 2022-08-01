В Кремле правительство выразило поддержку Сербии по ситуации с Косово

Пресс-секретарь Дмитрий Песков высказал слова поддержки в сторону Сербии и если необходимо оказание помощи для страны.

Дмитрий Песков 1 августа высказал опасения по поводу Белграда и поддержку России в пользу Сербии. Требования же Косово он считает совершенно необоснованными.

«Мы все единодушно поддерживаем Сербию и ее народ. Также от лица всего правительства скажу, что полностью не согласны с образовавшимися требованиями», — заявил Дмитрий Песков.

Сербия оказалась на грани военных действий. Все началось с того, что на самой границе Сербии и Косова 31 июля случился конфликт, который пока еще не находится в острой фазе, но все готово к тому, что могут начаться военные действия.

«Однако спорный вопрос перенесен на один месяц, поэтому необходимо обзавестись благоразумием как со стороны Сербии, так и со стороны Косова», — отметил Дмитрий Песков.

Также пресс-секретарь сказал, что сербы должны придерживаться своих прав, которые были до этого и никак не сбавлять позиции. Сербам облегчается ситуация, т.к. Москва всецело на их стороне и готова помочь в случае надобности. За конструктивные слова Пескова поблагодарил президент Сербии Александр Вучич.

Также российский политик отметил, что существуют определенные гарантии безопасности на Балканах, которые, признавших свободу Косова как самостоятельного государства, и блока НАТО в целом. Однако, если возникнет угроза безопасности мы обязаны будем помочь.