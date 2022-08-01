Безотходный обед: что полезного можно приготовить из овощных, мясных и рыбных обрезков

Такой подход к организации питания позволит сэкономить семейный бюджет и получить качественное блюдо или его основу.

Хвостики перцев, стебли укропа, оставшиеся от разделки кусочки мяса и рыбы - все это, как правило, идет в мусорную корзину. Тогда, как на самом деле в таких "отходах" очень много полезных веществ, и куда разумнее их использовать. Как именно?

Прежде всего, нужно тщательнее мыть продукты. Желательно использовать сезонные овощи - в которых вы уверены, которые меньше или вовсе не обрабатывались химикатами.

Овощи и фрукты

Зеленые хвостики и сердцевина перцев, стебли от зелени, ботва от сельдерея, «попки» помидоров и так далее - все это можно собрать и заморозить. Так соберется ароматная смесь для овощного бульона. Во время варки супа можно добавлять эти овощи к мясу либо птице - бульон получится более богатым на вкус.

Но после варки обрезков бульон нужно обязательно процедить сквозь сито, чтобы в супе не было ничего лишнего. К слову, можно заморозить и сам бульон, а потом использовать в качестве основы для супов, рагу и так далее.

Собирая кожуру от картофеля, нужно следить, чтобы она была здоровой, без зеленых пятен. Ее лучше не хранить, а готовить сразу. Например, можно приготовить чипсы со специями. Для этого очистки обжарить в кипящем масле, пока не зарумянятся, не станут хрустящими. Затем приправить свежим чесноком, солью, перцем. Подать с томатным соусом, сместью сметаны и зелени.

Из яблочного жмыха можно приготовить повидло, из морковного - котлеты.

Мясные обрезки

Кости и другие мясные отходы дают возможность приготовить еще более наваристый бульон. Мясные обрезки нередко используют в качестве начинки для мясных пирогов. Большой объем остатков можно переработать в заготовку: на среднем огне варить около 4 часов, разлить (не вынимая мясо), по формам, и заморозить. Заготовку добавлять в рагу, супы и другие блюда для усиления мясного вкуса.

Из кожи птицы, курицы, утки, готовят чипсы. Для этого их надо высушить с солью либо соевым соусом в духовке. Выпекать при температуре 180 градусов около 20 минут, разложив ее между листами пергамента.

Рыбные обрезки

Чипсы можно приготовить и из кожи рыбы, готовится блюдо подобно чипсам из птицы. Соль лучше взять морскую и сбрызнуть рыбную кожу оливковым маслом.

А голова и кости — отличная основа для бульона.