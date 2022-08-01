Чеснок можно сохранить свежим до следующего урожая
Этот метод хранения распространен на Кавказе: весной чеснок выглядит словно только что убранным с грядки.
Сначала нужно правильно подготовить чеснок для хранения: обрезать корни и стебель, оставив от него хвостик длиной 4-5 см.
Затем с головок нужно убрать налипшую землю, и можно убрать верхний слой шелухи.
При этом ни в коем случае нельзя стучать головками о стол или другую поверхность, потому что зубчики внутри нее побьются, и чеснок сможет пролежать на хранении не больше двух месяцев.
После этого чеснок нужно хорошенько просушить, и только после этого можно подготавливать его к хранению.
Нужно поджечь свечу и опалить ею хвостики и корешки чесночных головок, после чего сложить их в стеклянную банку и поставить ее в темное место с температурой не выше +18 градусов.
В таком виде чеснок можно хранить с осени до следующего лета, а летом, когда становится жарко, лучше переложить его в холодильник.
Опубликовано: Наталья Павлова
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