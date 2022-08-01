В Греции строится город будущего Эллиникон за 8,2 млрд долларов

В Греции в 20 минутах от руин Акрополя на месте бывшего городского аэропорта и комплекса олимпийских стадионов строится город будущего Эллиникон.

Это крупнейший проект по возрождению городов в европейской истории. Город строится за счет частных инвестиций, сумма которых составила 8,2 млрд долларов. Срок завершения строительства пока не определены.

Виртуальные выставки дают представление о том, каким будет город. Здесь появятся роскошные отели, крупнейший в Европе торговый район, прибрежный «умный парк».

Генеральный директор греческого холдинга недвижимости LAMDA Development Одиссеас Афанасиу говорит, что первая очередь, включающая жилую башню и торгово-столовую галерею, будет открыта в 2025 году.

Следующими откроются спортивный комплекс, пристань для яхт, будет запущена транспортная система нового поколения.

Афанасиу отмечает, что Эллиникон представляет собой проект с глобальным влиянием, который также принесет огромную инвестиционную ценность и создаст тысячи рабочих мест для греческой экономики.

На интерактивной выставке посетители могут совершить круиз по побережью на борту имитации катера на экспозиции «Жизнь у моря» или заглянуть в Ботаническую библиотеку, которая имитирует флору парка.

Можно также совершить виртуальную прогулку по «Куполу ночного сада», который имитирует ночной парк с серией световых полос, звуков и запахов.