Власти Франции заблокировали счета российских граждан на 1,2 миллиарда евро
Власти Франции произвели блокировку счетов российских граждан на общую сумму 1,2 миллиарда.
Во Франции власти страны произвели массовую блокировку банковских счетов, принадлежащих гражданам Российской Федерации.
Об этом рассказал руководитель разведывательного подразделения министерства финансов Франции Гийом Валетт-Вала.
Всего, по его словам. заблокированы оказались счета россиян на сумму более одного миллиарда евро.
"Французские власти заблокировали около 1,2 млрд евро, принадлежащих российским гражданам", - рассказал Гийом Валетт-Вала.
Опубликовано: Николай Скира
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