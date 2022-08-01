Власти Франции заблокировали счета российских граждан на 1,2 миллиарда евро

Доктор Томи Митчелл назвал 6 факторов, повышающих риск заражения COVID

Глобальная пандемия была объявлена более двух лет назад. Поначалу люди соблюдали все правила, позволяющие защитить себя от заражения, но сейчас стали менее бдительными.

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