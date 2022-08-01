До уборки урожая картофеля нужно успеть сделать два важных дела

В этот период необходимо выполоть сорняки и обработать растения от нападения вредителей и болезней.

В августе, перед уборкой картошки, нужно обязательно прополоть картофельные грядки.

Корневая система сорняков (например, пырея) мощная и агрессивная. Она может пронзать клубни насквозь и высасывать из почвы полезные вещества, лишая картошку питания.

Поскольку в августе картофельные посадки сильно загущены, нужно выдернуть хотя бы наиболее крупные сорняки.

Это делается только вручную, чтобы не повредить мотыгой сформированные картофельные клубни.

Также после цветения необходимо как можно дольше сохранять картофельную ботву зеленой, потому что в ней содержатся питающие плоды полезные вещества.

В этот период нужно проводить обработку ботвы от вредителей и болезней при помощи только биологических препаратов.

Если сделать это при помощи "химии", то картошку нельзя будет употреблять в пищу сразу после выкопки.

Выкапывать картофель можно сразу же после того, как ботва окончательно высохнет.