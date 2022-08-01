Вместо Добронравова в "Сватах" снимется Сергей Сманцер

Стало известно, что в продолжении народного сериала "Сваты" место Фёдора Добронравова займёт Сергей Сманцер.

К сожалению, Федора Добронравова, который больше 10 лет подряд играл Ивана Будько в многосерийной ленте "Сваты", зрители больше не увидят в полюбившемся образе. Актёра заменит дублер Сергей Сманцер.

Добронравов не будет сниматься в проекте, так как устал от этого образа.

Речь идет об одном эпизоде, но команда сериала была поражена внешним сходством Сманцера с Будько. Мужчина оказался на съёмочной площадке случайно, но ему сразу же доверили эту роль.

В сценарии моему персонажу нужно просто было оказаться у клуба и глянуть на стенд с анонсом киноленты "Старые клячи". Съемки велись со спины.

Интересно, что Сманцер - мебельщик.

Ранее сообщалось, что актеры "Сватов" рассорились между собой на почве разногласий политических разногласий относительно ситуации в Украине.

Анна Кошмал, сыгравшая внучку сватов Женю Ковалёву, восприняла как личную обиду то, что многие коллеги по проекту поддержали спецоперацию России в Украине.

Напомним, что сериал "Сваты" полюбили как россияне так и украинцы. Комедийная картина впервые вышла на экраны в 2008 году. Съемки последних частей фильма осложнялись тем, что части актёров запретили пересекать границу Украины.

В чёрный список был внесен и актер Федор Добронравов, исполнивший одну из ключевых ролей в любимом народом сериале.