Трамп собирался строить себе мавзолей на поле для гольфа, но в итоге похоронил там жену в скромной могиле

В 2007 году Дональд Трамп подал заявку на строительство мавзолея с четырьмя обелисками на своем поле для гольфа в Нью-Джерси. Однако ему не удалось получить разрешение городских властей.

Первоначально планы Трампа относительно мавзолея, где он в конечном итоге будет похоронен, включали в себя каменное сооружение высотой более 5 м в классическом стиле.

Мавзолей должен был включать четыре внушительных обелиска, окружающих его снаружи, небольшой алтарь и шесть сводов внутри. Проект посчитали слишком ярким и подавляющим, и Трамп решил построить мавзолей-часовню.

Планы крупномасштабного мавзолея в конечном итоге были отменены, и Трамп предложил несколько других реконструкций кладбища, в том числе часть поля для гольфа на 284 участка с местами для захоронения, доступными для покупки.

Эти планы не были реализованы. Однако наличие захоронений на территории поля для гольфа дает бизнесу налоговые льготы.

По информации New York Post, бывшая жена Дональда Трампа Ивана была похоронена на этом участке в июле в скромной могиле на лужайке за первой лункой одного из полей, недалеко далеко от главного здания клуба.

В соответствии с налоговым кодексом штата Нью-Джерси любая земля, предназначенная для целей кладбища, освобождается от всех налогов, ставок и сборов.

Кладбищенские компании также специально освобождены от уплаты любых налогов на недвижимость, ставок и оценок или налогов на личное имущество на своих землях, а также налогов на бизнес, налогов с продаж, подоходных налогов и налогов на наследство.