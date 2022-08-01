Доктор Томи Митчелл назвал 6 факторов, повышающих риск заражения COVID

Глобальная пандемия была объявлена более двух лет назад. Поначалу люди соблюдали все правила, позволяющие защитить себя от заражения, но сейчас стали менее бдительными.

Доктор Томи Митчел отмечает, что сегодня для людей снова характерно поведение, повышающие риск заражения. Он называет несколько самых опасных действий.

Одной из самых опасных ошибок он называет отказ от ношения маски или неправильный выблр средств защиты. Врач рекомендует использовать маски типа N95, даже если окружающие не делают этого.

Второй фактор риска – недостаточно частое мытье рук. Важно помнить, что заражение возможно после прикосновения к поверхностям, а мытье рук с мылом в течение 20 секунд удаляет вирус с кожи.

Все знают, что необходимо поддерживать социальную дистанцию, но мало кто придерживается этой рекомендации. Это особенно важно в закрытых помещениях с плохой вентиляцией.

Нередко вирус выявляется после посещения массового мероприятия. Желательно выбирать те из них, где предполагается менее тесный контакт и как можно меньшее количество людей.

Часто люди, которые обычно придерживаются правил, в той или иной ситуации нарушают их. Даже небольшого отступления от рекомендаций достаточно, чтобы заразиться коронавирусом.

Во многих случаях заражение происходит после возвращения в офис с удаленной работы. Это неудивительно, поскольку в офисе практически неизбежен близкий контакт с другими сотрудниками и приходится постоянно прикасаться к различным поверхностям.