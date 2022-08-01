Россия ввела санкции против экс-премьера Великобритании Кэмерона и еще 38 человек
Россия внесла в санкционный «стоп-лист» 38 политиков, журналистов и бизнесменов Великобритании.
В понедельник, 1 августа 2022 года, Министерство иностранных дел России опубликовало «стоп-лист» в отношении 38 поданных Соединённого Королевства, в ответ на антироссийские санкции введённые Великобританией.
Отмечается, что в санкционный список попали британские политики, среди которых бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, бизнесмены, а также журналисты издательств и телеканалов Британии.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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