Россия ввела санкции против экс-премьера Великобритании Кэмерона и еще 38 человек

Россия внесла в санкционный «стоп-лист» 38 политиков, журналистов и бизнесменов Великобритании.

В понедельник, 1 августа 2022 года, Министерство иностранных дел России опубликовало «стоп-лист» в отношении 38 поданных Соединённого Королевства, в ответ на антироссийские санкции введённые Великобританией.

Отмечается, что в санкционный список попали британские политики, среди которых бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, бизнесмены, а также журналисты издательств и телеканалов Британии.