Врачи разъяснили, чем опасны татуировки на теле
Медики уверены, что даже самая маленькая и безобидная татуировка несет в себе большие риски.
Любая татуировка несет потенциальный вред ее обладателю.
При нарушении стерильности во время нанесения татуировки, а также при неправильном уходе за ней после процедуры можно занести в организм различные инфекции (стафилококки и другие бактерии, папиллома-вирус человека, гепатит, СПИД и другие).
Организм может отреагировать на компоненты красок аллергией, которая может проявиться не сразу, а в течение нескольких дней и даже недель после процедуры.
Еще одно нежелательное последствие - нарушение терморегуляции тела и выделения пота в местах, где набиты татуировки.
Грозят эти "украшения" тела и перерождением родинок в злокачественные образования на коже.
При использовании чернил с металлами в составе при набивании татуировки можно получить ожог. Такие случаи нечасты, но все же случаются.
Опубликовано: Наталья Павлова
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