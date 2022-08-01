Врачи разъяснили, чем опасны татуировки на теле

Медики уверены, что даже самая маленькая и безобидная татуировка несет в себе большие риски.

Любая татуировка несет потенциальный вред ее обладателю.

При нарушении стерильности во время нанесения татуировки, а также при неправильном уходе за ней после процедуры можно занести в организм различные инфекции (стафилококки и другие бактерии, папиллома-вирус человека, гепатит, СПИД и другие).

Организм может отреагировать на компоненты красок аллергией, которая может проявиться не сразу, а в течение нескольких дней и даже недель после процедуры.

Еще одно нежелательное последствие - нарушение терморегуляции тела и выделения пота в местах, где набиты татуировки.

Грозят эти "украшения" тела и перерождением родинок в злокачественные образования на коже.

При использовании чернил с металлами в составе при набивании татуировки можно получить ожог. Такие случаи нечасты, но все же случаются.