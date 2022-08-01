Звезда сериала "Кухня" Сергей Лавыгин стал отцом: актриса Мария Луговая родила ему дочь

Краткое описание значится под трогательным снимком пяточки дочки:

Марта. 31.07.22.

Никаких подробностей о самочувствии роженицы и новорождённой, вес и рост малышки актер сообщать пока не стал.

А пока фанаты пары находятся в ожидании, когда сама Луговая сама выйдет на связь и поделится подробностями, они осыпали знаменитостей поздравлениями с прибавлением в семействе и пожеланиями здоровья маме и дочери.

К слову, Луговая и Лавыгин поженились в 2020 году. Пара не устраивала пышного торжества, гостями праздника стали только самые близкие люди.

До этого Мария замужем не была, а ее нынешний муж состоял в гражданском браке с актрисой Анной Бегуновой. В 2016 году Анна родила Сергею первенца - сына Федора.