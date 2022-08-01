Звезда сериала "Кухня" Сергей Лавыгин стал отцом: актриса Мария Луговая родила ему дочь

Стало известно, что в последний день лета у звезды сериала "Кухни" Сергея Лавыгина и не менее известной актрисы Марии Луговой родилась дочь.

У актёров Марии Луговой и Сергея Лавыгина родилась дочь в последний день июля.

Мария Сергеевна Луговая — российская актриса театра и кино.

Сергей Валерьевич Лавыгин - российский актёр театра и кино. Наибольшую популярность актёру принесла роль повара Арсения Чуганина в комедийных телесериалах "Кухня", "Отель Элеон", "Гранд" и "СеняФедя".

Счастливый отец не стал скрывать радостного события сообщив об этом в своих социальных сетях.

Для актрисы новорожденная малютка - первый ребёнок, её супруг стал папой во второй раз.

Самое первое фото малышки звезда сериала "Кухня" выложил в своих соцсетях.

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    Краткое описание значится под трогательным снимком пяточки дочки:

    Марта. 31.07.22.

    Никаких подробностей о самочувствии роженицы и новорождённой, вес и рост малышки актер сообщать пока не стал.

    А пока фанаты пары находятся в ожидании, когда сама Луговая сама выйдет на связь и поделится подробностями, они осыпали знаменитостей поздравлениями с прибавлением в семействе и пожеланиями здоровья маме и дочери.

    К слову, Луговая и Лавыгин поженились в 2020 году. Пара не устраивала пышного торжества, гостями праздника стали только самые близкие люди.

    До этого Мария замужем не была, а ее нынешний муж состоял в гражданском браке с актрисой Анной Бегуновой. В 2016 году Анна родила Сергею первенца - сына Федора.

Опубликовано: Наталья Гончарова

 

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