Лукашенко: Беларусь и Россия объединятся в нечто больше, чем Федерация или Конфедерация

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о перспективах Союзного государства с Россией.

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко высказался о перспективах Союзного государства Беларуси и Российской Федерации.

По словам белорусского президента, страны могут создать нечто большее, чем федерация или конфедерация.

"Беларусь и РФ могут создать более тесный союз, чем федерации и конфедерации", - заявил Александр Лукашенко.

Также он отметил, что важнейшим аспектом сотрудничества является экономика.

Опубликовано: Николай Скира

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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