Лукашенко: Беларусь и Россия объединятся в нечто больше, чем Федерация или Конфедерация
Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о перспективах Союзного государства с Россией.
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко высказался о перспективах Союзного государства Беларуси и Российской Федерации.
По словам белорусского президента, страны могут создать нечто большее, чем федерация или конфедерация.
"Беларусь и РФ могут создать более тесный союз, чем федерации и конфедерации", - заявил Александр Лукашенко.
Также он отметил, что важнейшим аспектом сотрудничества является экономика.
Опубликовано: Николай Скира
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно: