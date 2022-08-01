Лукашенко: Беларусь и Россия объединятся в нечто больше, чем Федерация или Конфедерация

Самбурская рассталась с возлюбленным, который работает стоматологом

Актриса Настасья Самбурская признаётся, что личная жизнь у неё никак не клеится. Недавно она разорвала отношения со своим любимым, которые и длились недолго, и ни к чему хорошему не привели.

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