Садоводы объяснили, как сажать лилии осенью

Лилии можно высаживать весной и осенью, но лучше выбрать второй вариант. В это время луковицы остаются в состоянии покоя, поэтому лучше переносят посадку.

К тому же после лета в них максимально высокая концентрация питательных веществ, поэтому растения получают крепкий иммунитет, хорошо растут и успешно противостоят болезням.

Высаживать лилии нужно так, чтобы первые заморозки случились не ранее, чем через месяц. Это позволит растениям адаптироваться и хорошо перезимовать. Как правило, посадка выполняется в конце сентября.

Правильный порядок действий – выкапывание луковиц, деление и пересадка в один день. В таком случае растения лучше приживаются.

Сажать нужно крупные луковицы, не меньше 3 см в диаметре, без следов повреждений и без ростков. Все чешуйки должны прилегать плотно, на корнях не должно быть следов плесени.

Лилии стоит посадить в хорошо освещенной, не продуваемой части участка в легкий и рыхлый грунт. Предварительно проводится обработка луковиц фунгицидом и стимулятором роста.

Лунки выкапывают на расстоянии 30 см, дренаж обеспечивают при помощи песка. Луковицы помещают в лунки донцем вниз, расправляют корешки, присыпают песком и заполняют ямку грунтом.

После этого почва уплотняется и увлажняется. На зиму нужно ее замульчировать толстым слоем опилок, торфа или компоста.