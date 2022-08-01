Еврокомиссия: У ЕС больше нет средств для помощи Украине

В Европе закончились деньги для оказания помощи Украине в конфликте с Россией.

В Европейском Союзе запасы денег, которые направлялись для оказания помощи Украине, подошли к концу.

Как пишет российское информационное агентство РИА Новости, Еврокомиссия заявила Украине, что денег для помощи больше нет. /p>

Также отмечается, что для того, чтобы помогать Украине, Европа должна сначала обеспечить себя "подушкой безопасности.

При этом, говорится в сообщении, на данный момент свободных денег у стран Евросоюза нет.

Опубликовано: Николай Скира

 

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