Еврокомиссия: У ЕС больше нет средств для помощи Украине
В Европе закончились деньги для оказания помощи Украине в конфликте с Россией.
В Европейском Союзе запасы денег, которые направлялись для оказания помощи Украине, подошли к концу.
Как пишет российское информационное агентство РИА Новости, Еврокомиссия заявила Украине, что денег для помощи больше нет. /p>
Также отмечается, что для того, чтобы помогать Украине, Европа должна сначала обеспечить себя "подушкой безопасности.
При этом, говорится в сообщении, на данный момент свободных денег у стран Евросоюза нет.
Опубликовано: Николай Скира
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