В Европе закончились деньги для оказания помощи Украине в конфликте с Россией.

В Европейском Союзе запасы денег, которые направлялись для оказания помощи Украине, подошли к концу.

Как пишет российское информационное агентство РИА Новости, Еврокомиссия заявила Украине, что денег для помощи больше нет. /p>

Также отмечается, что для того, чтобы помогать Украине, Европа должна сначала обеспечить себя "подушкой безопасности.

При этом, говорится в сообщении, на данный момент свободных денег у стран Евросоюза нет.