Фермеры рассказали, как получить хороший урожай яблок

Обильный урожай могут дать только крепкие и здоровые яблони. Чтобы они оставались таким, необходимы подкормки, защита от вредителей и правильный уход.

Удобрения с азотом нужно вносить в ограниченных количествах, иначе возрастает риск размножения тли. Ветки не успевают вызревать, поэтому могут замерзнуть зимой.

Для укрепления иммунитета листья можно опрыскивать составами с калием и фосфором, с микроэлементами. При посадке вносится суперфосфат, в начале лета – мочевина либо комплексные удобрения.

Зимой необходимо собирать гнезда, в которых зимуют насекомые. Летом нужно тщательно убирать из-под дерева все опавшие яблоки.

Весной требуется опрыскивание раствором азотных удобрений, это позволяет избежать многих болезней. С тлей и муравьями нужно начинать бороться в мае при помощи соответствующих препаратов и ловушек.

Весной проводится обрезка, места срезов обрабатываются раствором медного купороса и садовым варом, а срезанные ветки сжигаются. Осенью деревья опрыскивают раствором мочевины.

С наступлением холодов производится побелка штамба и крупных веток от вредителей. В феврале-марте такая обработка защитит дерево от солнечных ожогов.

Перекапывать землю под деревом нужно очень осторожно, чтобы не повредить его корневую систему.