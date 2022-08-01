Фермеры рассказали, как получить хороший урожай яблок
Обильный урожай могут дать только крепкие и здоровые яблони. Чтобы они оставались таким, необходимы подкормки, защита от вредителей и правильный уход.
Удобрения с азотом нужно вносить в ограниченных количествах, иначе возрастает риск размножения тли. Ветки не успевают вызревать, поэтому могут замерзнуть зимой.
Для укрепления иммунитета листья можно опрыскивать составами с калием и фосфором, с микроэлементами. При посадке вносится суперфосфат, в начале лета – мочевина либо комплексные удобрения.
Зимой необходимо собирать гнезда, в которых зимуют насекомые. Летом нужно тщательно убирать из-под дерева все опавшие яблоки.
Весной требуется опрыскивание раствором азотных удобрений, это позволяет избежать многих болезней. С тлей и муравьями нужно начинать бороться в мае при помощи соответствующих препаратов и ловушек.
Весной проводится обрезка, места срезов обрабатываются раствором медного купороса и садовым варом, а срезанные ветки сжигаются. Осенью деревья опрыскивают раствором мочевины.
С наступлением холодов производится побелка штамба и крупных веток от вредителей. В феврале-марте такая обработка защитит дерево от солнечных ожогов.
Перекапывать землю под деревом нужно очень осторожно, чтобы не повредить его корневую систему.
Опубликовано: Светлана Репина
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