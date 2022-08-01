Бывшую жену Трампа похоронили на территории гольф-клуба

Экс-президент США Дональд Трамп похоронил свою бывшею жену на территории собственного гольф-клуба.

О странном месте захоронения узнали пользователи сети 1 августа. У многих, решение Трампа захоронить бывшею жену на территории гольф-клуба, вызвало недоумение. Однако ряд экспертов и пользователей сети объяснили столь странный выбор места захоронения.

Профессор социологии и эксперт по налогам Брук Харрингтон объяснил столь причудливый выбор для могилы экс-жены Трампа, тем, что места захоронения людей, причем любое, не облагается налогам. Следовательно, и Голь-клуб, где находиться место захоронения Иваны Трамп, по закону штата Нью-джерси не будет облагаться налогом.

Ввиду этого эксперт сделал вывод, что экс-президент здорово сэкономил не только на похоронах бывшей жены, но и на налоговых сборах.

В месте с этим, территория гольф-клуба и так не облагалось налогом, так как по договору, подписанному Трампом с властями округа, данная территория признавалась сельскохозяйственными угодьями, - отмечается в статье КП.

Первая жена Дональда Трампа, Ивана Трамп скончалось 14 июля на 74 году жизни в собственном доме. По данным полиции Нью-Йорка смерть наступила вследствие несчастного случая