Путин: в ядерной войне не может быть победителей

Президент РФ Владимир Путин указал на недопустимость развязывания ядерной войны.

1 августа президент Российской Федерации Владимир Путин в своём обращении к участникам десятой Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия обратил внимание участников на недопустимость использования ядерного оружия.

Путин утверждает, что в ядерной войне не может быть победителя, ведь ядерная бомба способна уничтожить не только всё человечество, но и всё живое, что есть на Земле, поэтому единственной целью наличия в странах атомного вооружения должно быть сдерживание возможной агрессии и предотвращение войны.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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