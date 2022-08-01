Путин: в ядерной войне не может быть победителей
Президент РФ Владимир Путин указал на недопустимость развязывания ядерной войны.
1 августа президент Российской Федерации Владимир Путин в своём обращении к участникам десятой Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия обратил внимание участников на недопустимость использования ядерного оружия.
Путин утверждает, что в ядерной войне не может быть победителя, ведь ядерная бомба способна уничтожить не только всё человечество, но и всё живое, что есть на Земле, поэтому единственной целью наличия в странах атомного вооружения должно быть сдерживание возможной агрессии и предотвращение войны.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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