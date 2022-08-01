Фермеры рассказали, как собирать недозревший урожай и доводить его до готовности
У каждого овоща или фрукта есть свой период созревания. Но некоторые из них можно собирать недозревшими, чтобы они доходили в домашних условиях.
При долгой холодной погоде с затяжными дождями томаты могут заболеть и погибнуть. Их можно собрать, как только они побелели или стали бурыми и сложить в ящик вместе со спелыми блоками.
Болгарский перец можно использовать в пищу даже недозревшим. Еще один вариант – удалить с грядок кусты вместе с плодами и развесить их в прохладном помещении верхушками вниз.
Убрав недозрелый картофель, его нужно сложить в прохладном и темном помещении. Через 2-3 недели корнеплоды просохнут и дозреют.
Дыни при необходимости можно собирать, когда у них появляется желтая окраска. Они хорошо дозревают в темных помещениях, если оставить хвостики длиннее 5 см.
Недозревшими можно собирать абрикосы и персики, груши и яблоки. Главное – обеспечить для них подходящие условия хранения, и плоды сами дойдут до кондиции.
Оптимальной температурой для дозревания считается +20+22 градуса, но у каждой огородной культуры свой показатель. Влажность не должна превышать 80%.
Повышение температуры до +25 градусов ускоряет процесс созревания некоторых плодов. Определенные овощи и фрукты лучше дозревают на солнце.
Опубликовано: Светлана Репина
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