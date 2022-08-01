Знаменитые чаи "Липтон" и "Брук Бонд" уйдут с прилавков России
К концу текущего года владелец этих брендов окончательно уходит с российского рынка.
Известная международная компания Ekaterra, которая владеет чайными брендами "Липтон", "Брук Бонд" и "Саито", прекращает свою деятельность на территории РФ.
Это связано с тем, что в текущей международной обстановке данный бизнес не видит возможностей для дальнейшего развития в России.
К концу года эти чаи перестанут производиться на российских производствах, а потом перестанут продаваться на территории страны.
Персонал производств будет сокращен, а все свои обязательства перед работниками компания обещает выполнить в полном объеме.
Опубликовано: Наталья Павлова
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