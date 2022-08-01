Грызлов сравнил Донецк с Брестом, принявшим на себя удар фашистов

Российский политик Борис Грызлов заявил, что Донецк подобно Бресту принял на себя удар фашистов.

1 августа глава Высшего совета «Единой России» Борис Грызлов на заседании партии заявил, что Донецк спустя почти век повторил судьбу Бреста, который первый принял на себя удар фашистов и дал достойный отпор.

Помимо прочего Грызлов обратил внимание однопартийцев на необходимость обеспечения достойного уровня жизни для населения Донбасса, освобождённых от гнёта украинских националистов.