Грызлов сравнил Донецк с Брестом, принявшим на себя удар фашистов
Российский политик Борис Грызлов заявил, что Донецк подобно Бресту принял на себя удар фашистов.
1 августа глава Высшего совета «Единой России» Борис Грызлов на заседании партии заявил, что Донецк спустя почти век повторил судьбу Бреста, который первый принял на себя удар фашистов и дал достойный отпор.
Помимо прочего Грызлов обратил внимание однопартийцев на необходимость обеспечения достойного уровня жизни для населения Донбасса, освобождённых от гнёта украинских националистов.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно: