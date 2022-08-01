Самбурская рассталась с возлюбленным, который работает стоматологом
Актриса Настасья Самбурская признаётся, что личная жизнь у неё никак не клеится. Недавно она разорвала отношения со своим любимым, которые и длились недолго, и ни к чему хорошему не привели.
Звезда сериала "Универ" Настасья Самбурская сообщила в социальных сетях о том, что рассталась с очередным возлюбленным.
Фанаты знаменитости с беспокойством расспрашивали о том, куда исчез её бой-френд. На вопрос, расстались ли влюблённые, 35-летняя актриса ответила:
Да.
Весной текущего года Самбурская случайно открыла свой роман с успешным стоматологом-ортопедом Глебом Пекли, но романтические отношения долго не продлились.
Актриса вынуждена была согласиться со своим поклонниками в том, что известным личностям тяжело найти подходящую пару.
Такие мужчины либо уже женаты, либо еще не родились. А я как бы не молодею.
Самбурская рассказала, что если ей не удастся найти своего мужчину, она намерена усыновить ребенка из детского дома.
Бывший возлюбленный Самбурской Глеб Пекли рассуждая о своей женщине, заявлял, что видит рядом с собой женственную девушку.
Девчонка-пацан - это не мое.
Юзеры социальных сетей заметили, что волевая и сильная женщина Настасья Самбурская под описание Пекли никак не подходит.
К слову, в апреле текущего года появилась информация о том, что экс-бойфренда Самбурской, наследника нижегородского депутата Никиту Веселкина, объявили в розыск.
Опубликовано: Наталья
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