Самбурская рассталась с возлюбленным, который работает стоматологом

Актриса Настасья Самбурская признаётся, что личная жизнь у неё никак не клеится. Недавно она разорвала отношения со своим любимым, которые и длились недолго, и ни к чему хорошему не привели.

Звезда сериала "Универ" Настасья Самбурская сообщила в социальных сетях о том, что рассталась с очередным возлюбленным.

Фанаты знаменитости с беспокойством расспрашивали о том, куда исчез её бой-френд. На вопрос, расстались ли влюблённые, 35-летняя актриса ответила:

Да. 

Весной текущего года Самбурская случайно открыла свой роман с успешным стоматологом-ортопедом Глебом Пекли, но романтические отношения долго не продлились.

Актриса вынуждена была согласиться со своим поклонниками в том, что известным личностям тяжело найти подходящую пару. 

Такие мужчины либо уже женаты, либо еще не родились. А я как бы не молодею

Самбурская рассказала, что если ей не удастся найти своего мужчину, она намерена усыновить ребенка из детского дома. 

Бывший возлюбленный Самбурской Глеб Пекли рассуждая о своей женщине, заявлял, что видит рядом с собой женственную девушку. 

Девчонка-пацан - это не мое

Юзеры социальных сетей заметили, что волевая и сильная женщина Настасья Самбурская под описание Пекли никак не подходит. 

К слову, в апреле текущего года появилась информация о том, что экс-бойфренда Самбурской, наследника нижегородского депутата Никиту Веселкина, объявили в розыск. 

Опубликовано: Наталья

 

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