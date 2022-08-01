Фермеры рассказали, как повысить плодородие почвы

Огородные культуры, плодовые деревья и ягодные кустарники хорошо плодоносят только при условии наличия в почве питательных веществ, т.е. ее плодородия.

Со временем грунт уплотняется, его плодородный слой истончается. Нередко наблюдается защелачивание почвы или ее закисление. Снижению плодородности способствует и наличие вредителей.

Основная причина – это недостаток подкормок. Неправильная перекопка земли вызывает ее пересыхание, что также не способствует плодородию. Аналогичный эффект дает застой воды.

Но почву можно сделать более плодородной и поддерживать ее в таком состоянии. Для этого необходимо несколько несложных действий.

Обязательное условие – ежегодная подкормка огородных культур в соответствии с требованиями каждой из них. Грунт не следует слишком часто перекапывать.

Важную роль играет регулярный и грамотный полив, без пересыхания почвы и ее переувлажения. Не будет лишним периодически проверять уровень кислотности грунта.

Растения необходимо обрабатывать специальными препаратами против вредителей и от заболеваний. Это делается не только при появлении признаков таких поражений, но и в профилактических целях.

Хороший способ повысить плодородие почвы – обновить ее весной с помощью компоста и травяного настоя. Но в этом случае нужно ориентироваться на потребности конкретных огородных культур.

С помощью специальных средств, в том числе натуральных, несложно восстановить нормальную кислотность почвы.