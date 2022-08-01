Ревнивый муж сжег жену живьем, свидетелем убийства стала 13-летняя дочь
В Лиде произошла жуткая история: супружеский конфликт на почве ревности. Муж облил жену бензином и поджег. Женщина скончалась от ожогов, а дочь, которая присутствовала при расправе, оказалась в больнице.
Трагедия случилась утром 15 июля. Мужчина 33 лет поссорился с женой 32 лет, поводом для конфликта стала ревность.
Муж стал требовать у женщины мобильный телефон, чтобы получить там доказательства супружеской измены. Жена отказалась предоставить телефон.
В ответ супруг взял канистру с бензином, облил женщину и поджег.
Пострадавшую доставили в больницу, но врачи не смогли ее спасти. Женщина получила ожоги 60% тела и скончалась через несколько дней.
В комнате во время ссоры находилась 13-летняя дочь супругов. Она тоже пострадала во время этого происшествия.
Сейчас девочка в больнице, ее состояние стабильное, опасности для жизни нет.
Во время допроса обвиняемый признался, что у него не было намерений убить жену, он лишь хотел ее напугать, чтобы забрать телефон.
Мужчину обвиняют в покушении на убийство, совершенное общеопасным способом с особой жестокостью.
Опубликовано: Храмова Оксана
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