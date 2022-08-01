Ревнивый муж сжег жену живьем, свидетелем убийства стала 13-летняя дочь

В Лиде произошла жуткая история: супружеский конфликт на почве ревности. Муж облил жену бензином и поджег. Женщина скончалась от ожогов, а дочь, которая присутствовала при расправе, оказалась в больнице.

Трагедия случилась утром 15 июля. Мужчина 33 лет поссорился с женой 32 лет, поводом для конфликта стала ревность.

Муж стал требовать у женщины мобильный телефон, чтобы получить там доказательства супружеской измены. Жена отказалась предоставить телефон.

В ответ супруг взял канистру с бензином, облил женщину и поджег.

Пострадавшую доставили в больницу, но врачи не смогли ее спасти. Женщина получила ожоги 60% тела и скончалась через несколько дней.

В комнате во время ссоры находилась 13-летняя дочь супругов. Она тоже пострадала во время этого происшествия.

Сейчас девочка в больнице, ее состояние стабильное, опасности для жизни нет.

Во время допроса обвиняемый признался, что у него не было намерений убить жену, он лишь хотел ее напугать, чтобы забрать телефон.

Мужчину обвиняют в покушении на убийство, совершенное общеопасным способом с особой жестокостью.