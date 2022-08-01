МИД Швеции вызвало российского чрезвычайного и полномочного посла из-за публикации о наёмнике
МИД Швеции вызвало посла России Виктора Татаринцева в связи с его заявлением по поводу смерти шведского наёмника ВСУ.
1 августа посольство России в Швеции в пресс-релизе сообщило, что шведское внешнеполитическое ведомство вызвало чрезвычайного и полномочного посла РФ Виктора Татаринцева из-за комментариев дипломатов посольства РФ в адрес местных СМИ, которые пытались создать в глазах общественности «позитивный и высокоморальный образ этого обыкновенного наемника».
Представители российской дипмиссии утверждают, что решение о начале разбирательств с Татаринцевым было принято Министерством иностранных дел Швеции, сотрудники которого не разделяют мнения о неприемлемости приукрашивания наёмника, который погиб в боях на Донбассе, сражаясь на украинской стороне.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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МИД Швеции вызвало российского чрезвычайного и полномочного посла из-за публикации о наёмнике
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