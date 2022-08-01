Агрономы назвали самые эффективные подкормки для малины после сбора ягод

Малину необходимо подкармливать после сбора ягоды, чтобы в следующем году получить с кустов хороший урожай. Но важно правильно подбирать удобрения.

За время роста и формирования ягод растение теряет питательные вещества. Восполнить их дефицит помогают осенние подкормки.

Удобрять малину начинают в середине сентября. Сначала удаляют сорняки и высохшие побеги, затем грунт перекапывают, добавляя натуральные удобрения.

Малина хорошо реагирует на навоз торф, древесную золу, куриный помет и компост. Эти удобрения можно сочетать или чередовать.

Навоз лучше всего заделывать под перекопку, торф использовать для мульчирования, древесную золу вносить после сбора урожая для восстановления баланса калия и нейтрализации кислотности почвы.

Малине необходимы калий и фосфор, а вот азот нужно вносить в ограниченных количествах. Осенью лучше обойтись без него.

Хороший эффект дает суперфосфат. Его вносят в разрыхленный грунт под каждый куст. Калий нужен, чтобы растение не погибло в зимние морозы. Его можно заделывать в почву вместе с фосфором.

В сентябре малину обязательно нужно поливать, причем под каждый взрослый куст должно уходить по 60 л воды на квадратный метр.