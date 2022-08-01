Фермеры рассказали, как вырастить крупный картофель

Правила выращивания картофеля хорошо известны каждому огороднику. Но не все знают, что специальный уход за растением во время цветения позволяет получить особенно крупные клубни.

Во время цветения корнеплоды активно растут. В этот период нужен как минимум один хороший полив для их насыщения влагой.

Без этого ботва желтеет, вянет, высыхает. Но без нее невозможен нормальный рост картофеля, протекание процессов фотосинтеза.

Поливать картофель нужно утром или в вечернее время, когда нет палящего солнца. Можно внести подкормку, чтобы корнеплоды выросли большими и лучше хранились зимой.

Подкармливать растение можно сульфатом калия. Препарат не разводят, вносят в сухом виде в увлажненный грунт. На каждый квадратный метр потребуется по 1 ч.л. вещества.

Еще один способ улучшить качество будущего урожая – опрыскивание ботвы зольным раствором. Литр концентрата разводится в ведре воды, обработка проводится вечером.

Во время цветения картофеля очень важно бороться с вредителями, в том числе собирать колорадских жуков. Они объедают листья, из-за этого нарушается фотосинтез, клубни становятся мелкими.

Удобно совмещать сбор насекомых с прополкой грядок. Сорняки отбирают у растения питание и воду, поэтому от них нужно избавляться.